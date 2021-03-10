الصحة تكشف حقيقة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أسوان

كشف محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، حقيقة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة أسوان.



وقال "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "نتابع الوضع الصحي في أسوان، وهناك زيادات طفيفية في الإصابات ببعض المحافظات، ولكن لا تستدعي القلق".



وأضاف "نسبة الزيادة في الإصابات متفاوتة ولا تتعدى الـ5%، ونسبة الإشغال في المستشفيات من 50 إلى 55%، فيما تزيد نسبة الإشغالات في غرف العناية المركزة لأن أغلب المواطنين لا يلجأون إلى المستشفيات إلا بعد تدهور الحالة الصحية لهم".



وتابع "العزل المنزلي خلق فجوة كبيرة في أعداد المصابين، وهناك بعض المصابين لا يقومون بالتسجيل في وزارة الصحة ويقومون بالعزل بعيدًا عن أعين الوزارة، وهو ما يجعلهم بعيدين عن الزيارات المنزلية التي تتم للمرضى في العزل المنزلي لمتابعة وقياس نسبة تشبع الأكسجين، كما أن أغلب المرضى لا يأتون المستشفيات إلا بعد 15 يومًا من ظهور الأعراض وهذا يعرضهم إلى مضاعفات خطيرة وتأخر في حالتهم تستدعي الدخول لغرف العناية أو الوفاة".



