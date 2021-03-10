Advertisements

وزير الرياضة يشهد قرعة دوري مراكز الشباب ويعلن إطلاق اسم الراحل محمد الغريب علي الكأس

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرعة دورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بحضور مسئولى ومندوبى فرق مراكز الشباب المشاركة فى البطولة ، ولفيف من الإعلاميين والنقاد الرياضيين .

أشاد وزير الشباب والرياضة بالتطبيق الكامل لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادي للوزارة والخاص بالأكواد الأسترشادية حفاظاً علي سلامة اللاعبين ، فضلاً عن أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشأت المستخدمة قبل وبعد وأثناء مباريات دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة الذي شهدت تطبيق قانون كرة القدم ولائحة المسابقات في جميع مباريات .

وتحدث الوزير عن الدور التنويري لمراكز الشباب والدور المجتمعي لها في مختلف المجالات وليس الرياضية فقط ، والعديد من الأنشطة المنفذة بها والعمل علي تكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب ، وقدم الوزير الدعوة لكافة اللجان الفنية والمعنيين بمتابعة هذه النهائيات .

وقدّم الوزير التعزية في الراحل محمد الغريب المدير التنفيذي للدوري معلناً إطلاق هذه النسخة علي اسم الراحل .
 
وأشارت إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إلي أن الدوري بدأ في كافة محافظات الجمهورية أكتوبر الماضي ، وشهد مشاركة 17100 ألف لاعب من 570 مركز شباب كافة محافظات الجمهورية في 3119 مباراة علي 255 ملعب ، ومشاركة 2850 ألف جهاز فني وإداري ، و9357 ألف حكم ، ومشاركة 2932 عربة إسعاف .
 
وذكر خالد كامل مدير البطولة أن مباريات دور 32 من 14-16 مارس ، ودور 16 من 21-23 مارس ، والثمانية 28.29 مارس ، ونصف النهائي اول ابريل ، والمباراة النهائية 7 ابريل القادم .

وجاءت القرعة كالتالي ، مركز شباب اصطباري (المنوفية) وميت حمل (الشرقية) ، الحرية (إسكندرية) مع قلما (القليوبية ) ، سدمنت الجبل( بني سويف) مع الزاوية الحمراء القاهرة ، وقرية عامر (السويس) مع بورفؤاد (بورسعيد) ، كفر الشيخ مع دشنا (قنا) ، أبو تشت ( قنا )مع كفر قشاش ( البحيرة) ، الجرنوسي (المنيا)مع الطور جنوب سيناء ، بلفيا (بني سويف) مع السنانية (دمياط) .

كما يلتقي مركز شباب النجيلة (مرسي مطروح) مع العدوة (الشرقية) ، المطرية (الدقهلية) وسيلا(الفيوم) ، وسفاجا (البحر الاحمر) مع الفتح (أسيوط)، المعصرة (الوادي الجديد)مع مسجد الخضر (المنوفية)، الخربة (شمال سيناء) مع شطورة (سوهاج) ، الطود (البحيرة) مع شبراملس (الغربية) ، ابو سمبل (أسوان )مع الطود (الاقصر) ، ناهيا (الجيزة) مع المحسمة المحطة (الإسماعيلية) .

تجدر الإشارة إلي حصول مركز شباب العمراوي (الإسكندرية ) علي النسختين الأولي والخامسة ، ومركز شباب فيصل (السويس) علي النسختين الثالثة والرابعة ، ومركز شباب حصة شبشير (الغربية) علي النشخة الثانية ، وسنتريس (المنوفية ) علي النسخة السادسة ، والنسخة الأخيرة توُج بها مركز شباب شبرا نبات (الغربية) .

وتنص لائحة الدوري علي مشاركة أصحاب المركز الأول من كل محافظات مصر الـ 27، مع اختيار 5 فرق من الـ 27 فريقا أصحاب المركز الثانى على مستوى المحافظات ليكتمل عقد دور الـ 32، الذى سيقام بنظام خروج المغلوب، وستقام مبارياته على ملاعب محايدة .

أخبار تهمك

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مباراته في كأس مصر

منذ نصف ساعة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ يوم

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ يوم

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ ساعتين

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:18 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

09:23 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين