وزير الرياضة يشهد قرعة دوري مراكز الشباب ويعلن إطلاق اسم الراحل محمد الغريب علي الكأس



وقدّم الوزير التعزية في الراحل محمد الغريب المدير التنفيذي للدوري معلناً إطلاق هذه النسخة علي اسم الراحل .



وذكر خالد كامل مدير البطولة أن مباريات دور 32 من 14-16 مارس ، ودور 16 من 21-23 مارس ، والثمانية 28.29 مارس ، ونصف النهائي اول ابريل ، والمباراة النهائية 7 ابريل القادم .



وجاءت القرعة كالتالي ، مركز شباب اصطباري (المنوفية) وميت حمل (الشرقية) ، الحرية (إسكندرية) مع قلما (القليوبية ) ، سدمنت الجبل( بني سويف) مع الزاوية الحمراء القاهرة ، وقرية عامر (السويس) مع بورفؤاد (بورسعيد) ، كفر الشيخ مع دشنا (قنا) ، أبو تشت ( قنا )مع كفر قشاش ( البحيرة) ، الجرنوسي (المنيا)مع الطور جنوب سيناء ، بلفيا (بني سويف) مع السنانية (دمياط) .



كما يلتقي مركز شباب النجيلة (مرسي مطروح) مع العدوة (الشرقية) ، المطرية (الدقهلية) وسيلا(الفيوم) ، وسفاجا (البحر الاحمر) مع الفتح (أسيوط)، المعصرة (الوادي الجديد)مع مسجد الخضر (المنوفية)، الخربة (شمال سيناء) مع شطورة (سوهاج) ، الطود (البحيرة) مع شبراملس (الغربية) ، ابو سمبل (أسوان )مع الطود (الاقصر) ، ناهيا (الجيزة) مع المحسمة المحطة (الإسماعيلية) .



تجدر الإشارة إلي حصول مركز شباب العمراوي (الإسكندرية ) علي النسختين الأولي والخامسة ، ومركز شباب فيصل (السويس) علي النسختين الثالثة والرابعة ، ومركز شباب حصة شبشير (الغربية) علي النشخة الثانية ، وسنتريس (المنوفية ) علي النسخة السادسة ، والنسخة الأخيرة توُج بها مركز شباب شبرا نبات (الغربية) .



وتنص لائحة الدوري علي مشاركة أصحاب المركز الأول من كل محافظات مصر الـ 27، مع اختيار 5 فرق من الـ 27 فريقا أصحاب المركز الثانى على مستوى المحافظات ليكتمل عقد دور الـ 32، الذى سيقام بنظام خروج المغلوب، وستقام مبارياته على ملاعب محايدة .



وأشارت إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إلي أن الدوري بدأ في كافة محافظات الجمهورية أكتوبر الماضي ، وشهد مشاركة 17100 ألف لاعب من 570 مركز شباب كافة محافظات الجمهورية في 3119 مباراة علي 255 ملعب ، ومشاركة 2850 ألف جهاز فني وإداري ، و9357 ألف حكم ، ومشاركة 2932 عربة إسعاف .