بلاغ ضد موقع التيك توك لنشره الرذيلة والفسق وإزدراء الأديان

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ الي النائب العام ضد موقع التيك توك لنشره الرزيله والفسق وإزدراء الأديان.



وقال صبري إنه فوجئ بأطفال تبث فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعارض مع قيم الأسرة المصرية وذلك من خلال مواد مسموعة ومرئية تحوي سلوكيات خاطئة وغير أخلاقية وتهدم قيم المجتمع وبعيدة كل البعد عن نسيج المجتمع المصري كما أن مشاهدة هذه الفيديوهات تؤثر سلبا علي معتقدات الأطفال وعلي سلامة نموهم النفسي والأخلاقي والاجتماعي ويجعلهم عرضة لاكتساب القيم الفاسدة والعادات السيئة والصفات الذميمة مما يسيء إلي سمعة مصر من خلال الترويج لحسابات تظهر الأطفال بمظهر غير لائق وغير مهذب بخلاف الإضرار بمصلحة الطفل المصري وتكوينه النفسي والمساس ببراءته وفطرته وتؤثر سلبا علي سلوك الأطفال وسلامة أخلاقهم ونموهم النفسي والانفعالي.



وأضاف صبري أنه لما كان ذلك وحيث أن والدي الأطفال هم المسئولين عن رعايتهما وأنهما من مكنا هاذين الحدثين من بث تلك المواد من أجل تحقيق الشهرة والربح المادي مستغلين تلك الأطفال من أجل تحقيق الربح المادي والتكسب والشهرة من خلال نشر محتوي مسيء لقيم الأسرة المصرية، والترويج لقيم تؤثر سلبا علي أمن الأطفال وتهدد سلامة تنشئتهم وتحدث اضطرابات نفسية وسلوكية.



واختتم صبري بلاغه ملتمسًا إصدار الأمر بالتحقيق في الواقعة واصدار الامر بغلق الموقع واحالة المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.