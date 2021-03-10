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عاجل - ميسي يسجل هدفًا أسطوريًا في شباك باريس سان جيرمان (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، هدف التعادل صالح الفريق الكتالوني، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

جاء الهدف في الدقيقة 30 من عمر الشةط الأول، إثر تسديدة صاروخية من ليونيل ميسي سكن شباك الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمي باريس سان جيرمان، الذي لم يستطيع أن يفعل لها أي شيء.

يذكر أن مبابي كان قد تقدم للفريق الباريسي من ركلة جزاء.

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ميسي برشلونة باريس

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