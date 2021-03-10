أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أفادت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 67 حالة وفاة و14 ألفا و556 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

تركيا.. 67 وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونامعدل الإصابة بفيروس كورونا في العالم يرتفع بنسبة 2% خلال أسبوع

وذكرت الوزارة أن حصيلة المتعافين من كورونا وصلت إلى مليونين و649 ألفا و862.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في تركيا يبلغ 2,821,943، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 29,227.

وكانت الوزارة أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 66 وفاة و13755 إصابة جديدة بالفيروس.

هذا وسجلت النشرة الوبائية الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، بنسبة 2٪ ، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 6٪.