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نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن تنظيم الملتقى التدريبي الأول للمحامين

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم، قرارًا بشأن عقد الملتقى التدريبي القانوني الأول للمحامين لعام 2021، معلنًا عن محاور التدريب المطروحة.

ويعقد الملتقى بمقر انعقاد معهد المحاماة بالقاهرة الكبرى، في قاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، يومي الاربعاء والخميس الموافقين 24، 25 مارس الجاري، مع مراعاة جمع شروط التباعد والاجراءات الاحترازية اللازمة وفق قرارات وزراة الصحة ومجلس رئاسة الوزراء، على أن تنشر كافة التفاصيل يوم السبت المقبل، وجاء نص القرار كالتالي:

أولًا: وافق الأستاذ النقيب العام على عقد الملتقى التدريبي القانوني الأول للمحامين لعام 2021، بمعهد المحاماة بالنقابة العامة ٢٠٢١ بمدينة القاهرة، وقرر لانعقاده يومي الاربعاء والخميس الموافقين يومي 24، 25 من شهر مارس ٢٠٢١ الميلادية، مع مراعاة كافة شروط التباعد والاجراءات الاحترازية اللازمة وفق قرارات وزراة الصحة ومجلس رئاسة الوزراء.

ثانيًا: محاور التدريب المطروحة:
المحور الأول: فنون المرافعة الجنائية:
ويحاضر في هذا المحور كلٌّ من:
أحمد فتحي سرور، المحامي بالنقض، وأستاذ القانون الجنائي.
ورجائي عطية؛ المحامي بالنقض، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

المحور الثاني: أسس التحكيم التجاري الدولي وترجمة وصياغة بنوده الأجنبية.
ويحاضر في هذا المحور كلٌّ من:
محمود عبد الله سلامة المحامي بالاستئناف، محكم بالتحكيم الحر، ومستشار شؤون التحكيم بغرفة المشورة العربية.
مازن عبدالقادر السباعي؛ المحامي بالاستئناف، والمحكم بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، ومترجم قانوني معتمد.

ثالثًا: يكلف الزميل حسين الجمال؛ الأمين العام ومقرر معهد المحاماة؛ بالتعاون مع المكتب الفني لنقيب المحامين، بترتيب اللازم تنظيميًّا وفنيًّا وإداريًّا للإعلان عن تفاصيل وشروط اشتراك السيدات والسادة المحامين للملتقى التدريبي الأول، على أن تكون أولوية الاشتراك والحضور لشباب المحامين.

رابعًا: يراعى عقد الملتقيات التدريبية التالية بالتناوب بين جميع محافظات جمهورية مصر لتوسيع قاعدة الاستفادة.
 
خامسًا: تبث جميع محاضرات وفاعليات الملتقى مباشرة من الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين للمساهمة في تيسير وصول محتوى التدريب لجميع المحامين في ربوع مصر وأنحاء الوطن العربي.
نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن تنظيم الملتقى التدريبي الأول للمحامين
نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن تنظيم الملتقى التدريبي الأول للمحامين
نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن تنظيم الملتقى التدريبي الأول للمحامين
نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن تنظيم الملتقى التدريبي الأول للمحامين

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