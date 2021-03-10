"الديهي" برنامج الجينوم المرجعي للمصريين أضخم مشروع علمي بتاريخ مصر الحديثة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مشروع برنامج الجينوم المرجعي للمصريين هو أكبر وأضخم مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة، ويهدف للتعرف على التاريخ المرضي وتاريخ الفيروسات لكل عائلة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة بروتوكول تعاون لتنفيذ المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وتابع، أن هناك شائعات تم تداولها حول أن إنشاء "المركز المصري للجينوم" باب خلفي للإتجار بالخريطة الجينية والخلايا الجذعية للمصريين لبيعها لمراكز بحثية دولية، مشددًا على أن من خلق هذه الشائعة "ميعرفش ربنا"، وهو مركز بحثي يريد ضرب المشروع في مقتل.