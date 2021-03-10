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نسبة الإشغال 60%.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا في أسوان (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن المحافظة تشهد زيادة طفيفة في أعداد إصابات كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «زيادة حالات كورونا تعكس تذبذبا طبيعيا في الإصابات»، مناشدا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتوجه إلى أقرب مستشفى فور الشعور بالأعراض.

وأشار إلى أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات تصل إلى 60%، مؤكدا توافر أجهزة التنفس المطلوبة، مضيفًا أن 95% من وفيات كورونا بالمحافظة لأصحاب الأمراض المزمنة.

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