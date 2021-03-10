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جامعة الأزهر بأسيوط تكشف تفاصيل تأجيل الامتحانات بعد ظهور كورونا بالمدينة الجامعية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، تفاصيل إخلاء المدينة الجامعية لجامعة الأزهر فرع أسيوط وتأجبل الامتحانات بعد اكتشاف إصابة طالبتين بكورونا.

وقال "عبد المالك"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الطالبتين ظهرن عليهن الأعراض في البداية، ورغم الإصابة بكورونا إلا أنهم كانوا يريدون حضور الامتحانات فتم إبلاغهم بإلغاءه، وظهرت بوادر الأعراض على مشرفة، مما نشر حالة من القلق.

وأضاف أن هناك 8 طالبات مخالطات تم عزلهن في إحدى مباني المدينة الجامعية لجامعة الأزهر، متابعًا: "رفعنا شعار صحة الأجسام تقدم على عقد الامتحانات، والضرورات تبيح المحظورات وقمنا بإلغاء الامتحانات"، موضحًا أنه تم تأجيل الامتحانات لجميع الطالبات لمدة أسبوع، على أن تبدأ الامتحانات يوم 20 مارس بعد تعقيم كافة المباني.

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