Advertisements

فاروق حسني يكشف تعليق مبارك على الحكم بالسجن على إبراهيم عيسى (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد الحكم بالسجن على الإعلامي إبراهيم عيسى.

وقال "حسني" في حواره ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "النظام دائما يقول أنه يعطي حرية كاملة لكن الحقيقة أننا نادينا بحرية كاملة حتى تركنا الوزارة ولكن لم تكتمل هذه الحرية".

وأضاف موجهًا حديثه إلى إبراهيم عيسى "حينما حكم عليك بالسجن اتصلت بالرئيس مبارك في المنزل وقال لي هو أنا اللي حكمت عليه هو أنا القاضي فقلت له أنه يستطيع أن يطعن على الحكم وبالفعل صدر بعدها العفو الرئاسي".

وتابع " سجنك 6 أشهر كان سوف يصبح وسامًا لك لكنه كان عيب على النظام، ولذلك فالحرية لم تكن كاملة كما كان يظن النظام".

أخبار تهمك

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ يوم

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ يوم

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ يوم

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:18 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

09:23 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين