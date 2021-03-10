فاروق حسني يكشف تعليق مبارك على الحكم بالسجن على إبراهيم عيسى (فيديو)

كشف فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد الحكم بالسجن على الإعلامي إبراهيم عيسى.



وقال "حسني" في حواره ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "النظام دائما يقول أنه يعطي حرية كاملة لكن الحقيقة أننا نادينا بحرية كاملة حتى تركنا الوزارة ولكن لم تكتمل هذه الحرية".



وأضاف موجهًا حديثه إلى إبراهيم عيسى "حينما حكم عليك بالسجن اتصلت بالرئيس مبارك في المنزل وقال لي هو أنا اللي حكمت عليه هو أنا القاضي فقلت له أنه يستطيع أن يطعن على الحكم وبالفعل صدر بعدها العفو الرئاسي".



وتابع " سجنك 6 أشهر كان سوف يصبح وسامًا لك لكنه كان عيب على النظام، ولذلك فالحرية لم تكن كاملة كما كان يظن النظام".



