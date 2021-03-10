قاد النجمان الجزائري رياض محرز والبلجيكي كيفن دي بروين فريقهما مانشستر سيتي للعودة إلى طريق الانتصارات ببطولة الدوري الإنجليزي، بعدما سجل كل منهما هدفين خلال فوز الفريق "السماوي" 5-2 على ضيفه ساوثهامبتون اليوم الأربعاء، في مباراة مقدمة من الجولة 33 للمسابقة.



وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 68 نقطة من 29 مباراة، ليعزز موقعه في الصدارة، متفوقاً بفارق 14 نقطة على أقرب ملاحقيه جاره اللدود مانشستر يونايتد، الذي خاض 28 مباراة.



في المقابل، تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر بترتيب المسابقة.



وافتتح دي بروين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل جيمس وارد براوس لساوثهامبتون في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.



وأعاد محرز التقدم لسيتي بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 40، ثم أضاف زميله الألماني إيلكاي غوندوغان الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.



واصل محرز تألقه، بعدما سجل الهدف الرابع لسيتي في الدقيقة 55، لكن سرعان ما قلص ساوثهامبتون الفارق، عقب إحراز تشي آدامز هدفاً ثانياً للضيوف في الدقيقة التالية.



وعاد دي بروين لهز الشباك من جديد، محرزاً الهدف الخامس لفريقه وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 59، ليعيد مانشستر سيتي البسمة إلى وجوه جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق 0-2 أمام ضيفه مانشستر يونايتد في لقائه الماضي بالبطولة.