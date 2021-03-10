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عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مباراته في كأس مصر

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تأكد غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق الأحمر أمام النصر في دور الـ32 من بطولة كأس مصر بسبب الإيقاف.

وحصل الشناوي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فريقه اليوم أمام الإسماعيلي حيث سبق وحصل على بطاقتين أمام كلا من المقاولون العرب وبيراميدز.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي نظيره النصر يوم 14 إبريل المقبل على ستاد السلام ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

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