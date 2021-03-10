أسعار الدولار تتراجع بعد بيانات التضخم

تراجعت أسعار الدولار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات التضخم.





وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنحو 0.4 بالمائة خلال الشهر الماضي، وفقاً لتوقعات المحللين.





ويأتي أداء الورقة الخضراء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وارتفاع "وول ستريت".





ومن ناحية أخرى، يعتزم مجلس النواب الأمريكي إجراء الموافقة على حزمة التحفيز البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار في وقت لاحق من اليوم.





وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط الدولار أمام اليورو بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.1915 دولار، واستقر مقابل الين الياباني عند 108.51 ين.





كما انخفضت الورقة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 1.3915 دولار، وتراجعت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.3 بالمائة لتسجل 0.9304 فرنك.





وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 91.86.