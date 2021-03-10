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أحمد العزبي : Egy Fashion هذا الموسم مختلف تماما وهناك مفاجآت
الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:02 م
الفجر الفني
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قال مدير التصوير أحمد العزبي رئيس مهرجان Egy Fashion الدولي : أن المهرجان هذا الموسم مختلف تماما عن المواسم السابقة من حيث المشاركين كمصممين أزياء أو خبراء تجميل كما أن المهرجان سيكون مختلف من حيث التجهيزات والاستعدادات المصاحبة للمهرجان.
وأضاف العزبي : سيكون هناك مجموعة من المفاجآت وهناك أغنية جديدة خاصة بالمهرجان يتم تجهيزها الآن.
وكشف العزبي عن الدول المشاركة بالمهرجان هذا الموسم وقال : سيشارك بالمهرجان هذا الموسم ٨ مصممين أزياء و٨ خبراء تجميل وهناك مصممين أزياء من الجزائر والأردن واليمن والإمارات والمغرب.
وعن المشاركين من دولة المملكة العربية السعودية الشقيقة قال : السعودية هي ضيف دائم بالمهرجان نتشرف بوجودهم ومشاركتهم معنا بالمهرجان.
من ناحية أخري قال أحمد العزبي رئيس مهرجان Egy Fashion : أن المهرجان سيقام خلال شهر يونيو القادم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.
الجدير بالذكر أن هذه هي الدورة السادسة لمهرجان Egy Fashion الدولي وأعتمد المهرجان خلال الخمس مواسم السابقة علي تكريم كوكبة من النجوم منهم الفنانة القديرة سهير المرشدي والفنان القدير سمير الاسكندراني والنجم تامر عبدالمنعم والفنانة ميرنا وليد والمخرج الكبير مجدي أبوعميرة والمخرج محمد حمدي والفنانة إنجي شرف والفنانة إيناس النجار والفنانة ندي بهجت.
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