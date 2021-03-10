أحمد العزبي : Egy Fashion هذا الموسم مختلف تماما وهناك مفاجآت





قال مدير التصوير أحمد العزبي رئيس مهرجان Egy Fashion الدولي : أن المهرجان هذا الموسم مختلف تماما عن المواسم السابقة من حيث المشاركين كمصممين أزياء أو خبراء تجميل كما أن المهرجان سيكون مختلف من حيث التجهيزات والاستعدادات المصاحبة للمهرجان.





وأضاف العزبي : سيكون هناك مجموعة من المفاجآت وهناك أغنية جديدة خاصة بالمهرجان يتم تجهيزها الآن.





وكشف العزبي عن الدول المشاركة بالمهرجان هذا الموسم وقال : سيشارك بالمهرجان هذا الموسم ٨ مصممين أزياء و٨ خبراء تجميل وهناك مصممين أزياء من الجزائر والأردن واليمن والإمارات والمغرب.





وعن المشاركين من دولة المملكة العربية السعودية الشقيقة قال : السعودية هي ضيف دائم بالمهرجان نتشرف بوجودهم ومشاركتهم معنا بالمهرجان.





من ناحية أخري قال أحمد العزبي رئيس مهرجان Egy Fashion : أن المهرجان سيقام خلال شهر يونيو القادم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.



