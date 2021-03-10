يوفنتوس يكشف موقفه من تجديد عقد رونالدو

كشفت تقارير صحفية عالمية أن فابيو باراتيتشي مدير يوفنتوس الإيطالي كشف عن موقف السيدة العجوز من تجديد عقد نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ينتهي عقده في صيف 2022.





وأفادت بعض التقارير الصحفية بأن يوفنتوس طلب من مينو رايولا وكيل أعمال كريستيانو رونالدو البحث عن نادي للإنتقال إليه في نهاية الموسم الحالي، حيث يرغب في خوض تجربة جديدة.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن يوفنتوس تلقى ضربة قوية للموسم الثالث على التوالي بتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا مبكرًا.





وقال باراتيتشي في تصريحات لوسائل الإعلام:" لا تزال هناك سنة أخرى في عقد رونالدو، تجديد عقد رونالدو ليس أولوية على جدول أعمالنا، هناك وقت للحديث عن ذلك".



