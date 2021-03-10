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في ليلة تألق حجازي.. اتحاد جدة يقهر الشباب بالدوري السعودي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
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تمكن الاتحاد من التغلب على ضيفه الشباب بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ 23 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة تألق الدولي المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة بشكل لافت للنظر.

وافتتح الاتحاد أهداف المباراة عن طريق اللاعب عبدالرحمن العبود الذي استغلال الأخطاء الدفاعية لفريق الشباب ليسجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 13، وقبل نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول تمكن البرازيلي سيبا من تسجيل هدف التعادل للشباب في الدقيقة 44.

ونجح الاتحاد في شوط المباراة الثاني في خطف نقاط المباراة، بعد حصوله على ركلة جزاء نفذها اللاعب فهد المولد مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة يصل الاتحاد للنقطة 41 في المركز الثالث، وتوقف رصيد الشباب عند النقطة 45 في المركز الأول.



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حجازي الشباب الدوري السعودي

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