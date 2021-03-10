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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي
الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:04 م
الفجر الرياضي
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حقق الأهلي فوزًا غاليًا على حساب مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة مؤجلة من الجولة 12 للمسابقة والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.
وارتفع رصيد الأهلي، حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، إلى 27 نقطة من 11 مباراة، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المسابقة، متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك (المتصدر)، الذي خاض 13 مباراة.
في المقابل، تجمد رصيد الإسماعيلي، صاحب الألقاب الثلاثة في المسابقة، الذي واصل نتائجه الكارثية في البطولة خلال الموسم الحالي، عند عشر نقاط في المركز السادس عشر (الثالث من القاع) من 15 مباراة.
وارتفع رصيد الأهلي، حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، إلى 27 نقطة من 11 مباراة، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المسابقة، متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك (المتصدر)، الذي خاض 13 مباراة.
في المقابل، تجمد رصيد الإسماعيلي، صاحب الألقاب الثلاثة في المسابقة، الذي واصل نتائجه الكارثية في البطولة خلال الموسم الحالي، عند عشر نقاط في المركز السادس عشر (الثالث من القاع) من 15 مباراة.
ترتيب الدورى بعد فوز الأهلى على الإسماعيلى:-
1- الزمالك برصيد 30 نقطة من 13 مباراة
2- الأهلى برصيد 27 نقطة من 11 مباراة
3- بيراميدز برصيد 25 نقطة من 15 مباراة
4- المقاصة برصيد 24 نقطة من 15 مباراة
5- إنبى برصيد 23 نقطة من 14 مباراة
6- المصرى برصيد 22 نقطة من 14 مباراة
7- الاتحاد برصيد 22 نقطة من 15 مباراة
8- سيراميكا برصيد 21 نقطة من 14 نقطة
9- الجونة برصيد 21 نقطة من 15 مباراة
10- سموحة برصيد 19 نقطة من 14 مباراة
11- غزل المحلة برصيد 19 نقطة من 15 مباراة
12- أسوان برصيد 17 نقطة من 15 مباراة
13-المقاولون العرب برصيد 15 نقطة من 15 مباراة
14- البنك الاهلى برصيد 14 نقطة من 15 مباراة
15-طلائع الجيش برصيد 13 نقطة من 15 مباراة
16- الإسماعيلى برصيد 11 نقاط من 15 مباراة
17- الإنتاج الحربى برصيد 10 نقاط من 15 مباراة
18- وادى دجلة برصيد 9 نقاط من 15 مباراة.
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