ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي

حقق الأهلي فوزًا غاليًا على حساب مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة مؤجلة من الجولة 12 للمسابقة والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.





وارتفع رصيد الأهلي، حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، إلى 27 نقطة من 11 مباراة، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المسابقة، متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك (المتصدر)، الذي خاض 13 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد الإسماعيلي، صاحب الألقاب الثلاثة في المسابقة، الذي واصل نتائجه الكارثية في البطولة خلال الموسم الحالي، عند عشر نقاط في المركز السادس عشر (الثالث من القاع) من 15 مباراة.



