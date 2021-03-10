النواب الأميركي يمرر مشروع قانون إغاثة كورونا بـ 1.9 تريليون دولار





أقر النواب الديمقراطيون في مجلس النواب مشروع قانون لتخفيف فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار الأربعاء ، وأرسل واحدة من أكبر خطط التحفيز في تاريخ الولايات المتحدة إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع.





ويأمل الرئيس في التوقيع على القانون الجمعة بعد أن يرسله الكونغرس رسميًا إلى البيت الأبيض ، الأمر الذي قد يستغرق أيامًا للفواتير الكبيرة.





وسيقوم بايدن بفحص أول بند تشريعي رئيسي له حيث تحاول الولايات المتحدة تكثيف التطعيمات ضد Covid-19 وإعادة عجلة الاقتصاد للدوران.