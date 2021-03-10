نشرة أخبار محافظة الشرقية اليوم الأربعاء



صاحب معرض سيارات بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة تزوير عقد بيع سيارة من مالكها لصالحه بهدف الاستيلاء عليها.



وشنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بفاقوس، حملة مكبرة للتفتيش علي الصيدليات بمركز ومدينة فاقوس.



وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بحل مشاكل وشكاوى المواطنين من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فورًا مشيرًا إلى أنه تم تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم وشكواهم بحضور مديري المديريات الخدمية والجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.



وكشف مصدر مسئول بمنطقة شرق الدلتا للسكك الحديدية في الزقازيق، إن القطار رقم 272 ركاب، القادم من الإسماعيلية ومتجه لمحطة بنها، واصل رحلته، منذ قليل، بعد 20 دقيقة من تعطله بشكل مفاجئ في محطة قطار محجر أبو حماد.





شهدت محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، عدة أحداث مهمة أبرزها معاقبة صاحبة معرض سيارات لتزويره عققد بيع سيارة.وعاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين مصطفى بلاسي ومحمد فتحي شوك وسكرتارية وائل عبدالمنعم.