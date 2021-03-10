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نجاة الجهاز المعاون لفاركو من الموت المحقق (صور)
الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:11 م
هيثم حبيب
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تعرض الجهاز المعاون لفريق فاركو أحد أندية القمة بدوري القسم الثاني لحادث سير كاد أن يؤدي لوفاتهم .
وتعرض للحادث المدرب العام فاركو عمرو فهيم والمدرب أحمد خطاب والإدارى محمد تيتو و دكتور مجدى وهبة طبيب الفريق لحادث سير كبير نتيجة صدام عدد من السيارات.
وخرج الجهاز المعاون ببعض الإصابات ونجوّ من الموت بأعجوبة .
وتعرض للحادث المدرب العام فاركو عمرو فهيم والمدرب أحمد خطاب والإدارى محمد تيتو و دكتور مجدى وهبة طبيب الفريق لحادث سير كبير نتيجة صدام عدد من السيارات.
وخرج الجهاز المعاون ببعض الإصابات ونجوّ من الموت بأعجوبة .
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