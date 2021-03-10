نجاة الجهاز المعاون لفاركو من الموت المحقق (صور)













تعرض الجهاز المعاون لفريق فاركو أحد أندية القمة بدوري القسم الثاني لحادث سير كاد أن يؤدي لوفاتهم .وتعرض للحادث المدرب العام فاركو عمرو فهيم والمدرب أحمد خطاب والإدارى محمد تيتو و دكتور مجدى وهبة طبيب الفريق لحادث سير كبير نتيجة صدام عدد من السيارات.وخرج الجهاز المعاون ببعض الإصابات ونجوّ من الموت بأعجوبة .