"ضع سؤالًا تتمناه".. تفاصيل إحالة مدرسة للتحقيق بجامعة جنوب الوادي

كشف الدكتور جمال تاج، رئيس جامعة جنوب الوادي، تفاصيل إحالة مدرس للتحقيق بعد وضعه سؤالًا في الامتحان "ضع سؤالًا تتمناه وأجب عليه".



وتابع "تاج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "لدينا معايير منضبطة لوضع وصياغة الأسئلة، وهذه الصياغة غير مطابقة لأسئلة الامتحانات".



وأوضح أن طريقة الصياغة غير مطابة لمعايير كراسة الأسئلة، مؤكدًا أن الامتحان سليم، وأي طالب كتب أي شيء في المادة في هذا السؤال ستحسبله الدرجة بالكامل، متابعًا: "المدرس كان يريد إعطاء درجة من المرونة للطالب في ظل جائحة كورونا".

