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إبراهيم عيسى: الدولة تتعامل مع الثقافة على أنها "البطة السوداء وبنت الجارية" (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، على أهمية الثقافة في بناء المجتمع وأنها ليست بالشكل الثانوي أو التكميلي أو التجميلي، لأن الدولة لن تتقدم بدون الثقافة.

وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "علشان مصر تتقدم تحتاج إلى جهد كبير".

وأضاف "مصر تمتلك حضارة عظيمة بكل المقاييس الإنسانية ولكن هل تمتلك ثقافة عظيمة أو قدرة على مخاطبة العالم، لن تستطيع القيام بذلك إذا استمرت الثقافة كشيء ثانوي يتواجد في البرامج المتخصصة أو الصفحات الداخلية أو كموضوع مؤجل".

وتابع "مش هنعرف نتقدم كدولة وشعب دون أن نمتلك الثقافة بالمعنى الكبير هو امتلاء بالمعرفة والانشغال بالتفكير والقدرة على النقد والعقل النقدي وان المعارف تتهضم وتطلع سلوك ومواقف، لما تبقى الثقافة ضحلة يبقى إحنا أسهل ناس يتم غزونا بالوهابية والسلفية والتطرف الديني والإرهاب".

واستطرد " كيف سيطر التطرف وكيف تحكم الإخوان وغز السلفيون مصر نتيجة غياب الثقافة، الدولة تتعامل مع الثقافة على أنها البطة السوداء أو بنت الجارية، ولا تهتم في موازنتها بها أو تقديم الميزانية المناسبة لها، ويجب أن ندرك أنه لو غابت الثقافة هتتهد البلد فوق دماغنا".

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