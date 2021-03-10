عاجل - كارتيرون يفسخ تعاقده مع التعاون تمهيدًا لقيادة الزمالك

يستعد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي للعودة إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، لتولي القيادة الفنية لفريق الزمالك المصري خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو.





وكشف الإعلامي السعودي وليد الفراج أن المدرب الفرنسي باتريس فسخ تعاقده بشكل رسمي مع التعاون السعودي بالتراضي بين الطرفين، وبدأ الاستعداد فعليًا للسفر إلى مصر لقيادة الزمالك.





وأكد "الفراج" أن كارتيرون من طلب انهاء تعاقده مع التعاون السعودي لتدريب الزمالك.





باتريس كارتيرون تولي قيادة الزمالك في الموسم الماضي وحقق مع الفريق نتائج جيدة وتوج معه ببطولتي السوبر المحلي والإفريقي قبل رحيله لتدريب التعاون السعودي.





ومن المنتظر أن يعلن الزمالك التعاقد مع باتريس كارتيرون بشكل رسمي عقب مباراة سيراميكا كليوباترا غدًا في الدوري.



