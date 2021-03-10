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بتوجيهات فخامة الرئيس.. تكريم 50 أسرة من شهداء كورونا من الأطقم الطبية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر يوم الطبيب بإحدي الفنادق الشهيرة بالقاهرة والذي يُعد الأول من نوعه في مصر والوطن العربي لتكريم أسر شهداء جائحة كورونا من الأطقم الطبية والجيش الأبيض .

وقدمت الإعلامية الشهيرة ريهام سعيد فعاليات المؤتمر بحضور 50 أسرة من شهداء كورونا من الأطقم الطبية وحضور عدد من النقابات الطبية ورموز المجتمع ونواب البرلمان والشيوخ والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والدكتور حسام موافي ومدير مستشفي القصر العيني الفرنساوي للعزل والمتحدث باسم وزارة الصحة وممثلين عن مجلس الوزراء وعدد من الشخصيات الأخري.

وكان للمطرب احمد سعد إطلالة مميزة في فعاليات المؤتمر حيث قام بغناء عدد من الاغاني الوطنية لشهداء مصر وقدم التحية لكل أسر الشهداء ، وأعقبه فقرة شعر للشاعر الشهير عمرو حسن أدخلت السرور والبهجة علي كافة الحضور.

من جانبه أكد احمد العباسي مدير وكالة شاهد الإعلامية الجهة المنظمة للحدث ان فكرة المؤتمر جاءت من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمواصلة الدعم المعنوي لأسر الشهداء علي كافة طوائفهم وتخصصاتهم .

وعبر هشام الصيفي المنسق الاعلامي للمؤتمر عن سعادته الغامرة بتغطية وسائل الاعلام المختلفة للحدث وتعاون كافة المؤسسات الاعلامية من انطلاق القكرة وإيماناً منهم بأن تكريم شهداء مصر هو أقل مايمكن تقديمه بعد هذا العناء .

واضاف "الصيفي" أن تكريم أسر الراحلين أمثال " عبلة الكحلاوي - رجاء الجداوي - يوسف شعبان - عزمي مجاهد - هادي الجيار" يهدف لرفع الروح المعنوية لأسر شهداء كورونا من الأطقم الطبية وتأكيداً بأن هذا الفيروس اللعين أودي بحياة الملايين من كافة التخصصات .

وأثناء فقرة تكريم أسر الشهداء ظهرت لمحات انسانية عظيمة وكلمات ذوي الشهداء كانت مُطمئنة بأنهم بذلوا الغالي والنفيس من أجل استكمال مواجهة جائحة كورونا وأعتير بعضهم بأن التكريم اليوم هو رد الجميل لكل أبطال جيش مصر الأبيض.

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