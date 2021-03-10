الأردن تفرض الحظر الشامل ليوم الجمعة حتى نهاية الشهر الحالي

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، خطة جديدة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، تفرض حظراً شاملاً ليوم الجمعة حتى نهاية الشهر الحالي، للحد من ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.

وبموجب الخطة الجديدة، يبدأ الحظر الليلي اليومي من الساعة 6 مساءً للمؤسسات، والساعة 7 مساءً للأفراد، حتى نهاية الشهر الحالي.

كما قررت الحكومة الأردنية بموجب الخطة، تعليق إقامة صلاة الجمعة، وتقليص ساعات العمل لموظفي القطاع العام، إضافة إلى إغلاق الأندية والمراكز والأكاديميات الرياضية والحدائق العامة.