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مستشار المفتي: من يتحدث عن شهداء مصر عليه توخي الحذر

الخميس 11/مارس/2021 - 03:30 ص
مجدي عاشور
مجدي عاشور
أمنية فوزي
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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الشهادة أنواع، وأعلاها القتال للحفاظ على الأرض والعرض، والحفاظ على ما بداخلك.

وأضاف "عاشور"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مفهوم الشهادة تم احتلاله من قبل الجماعات المتطرفة.

وأوضح أن الفكر المتطرف اختطف عدة مفاهيم منها الشهادة ونسبها لنفسه فقط، ومن يتحدث عن شهداء مصر عليه أن يتوخي الحذر.

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