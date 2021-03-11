الإفتاء: كل من يحافظ على عرض ومال المجتمع ويُقتل فهو شهيد

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن كل شخص سيقدم عملا صالحا سيجد تكريما من القيادة السياسية والشعب المصري.





وأضاف "عاشور"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن من يضحي بنفسه من أجل الآخرين يأخذ منزلة الشهداء، مثل الجندي الذي يقف على الجبهة.



