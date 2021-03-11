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الإفتاء: كل من يحافظ على عرض ومال المجتمع ويُقتل فهو شهيد
الخميس 11/مارس/2021 - 07:03 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن كل شخص سيقدم عملا صالحا سيجد تكريما من القيادة السياسية والشعب المصري.
وأضاف "عاشور"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن من يضحي بنفسه من أجل الآخرين يأخذ منزلة الشهداء، مثل الجندي الذي يقف على الجبهة.
وأوضح أن الطبيب كالجندي في المعركة التي يخوضها ضد فيروس كورونا، والمشترك فيها أن الإنسان يضحي بنفسه من أجل الآخرين، مشددًا على أن كل من يحافظ على العرض والمال العام للمجتمع ويقتل ضمنها هو شهيد.
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