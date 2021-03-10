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تعرف على موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباتر في الدوري المصري

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري والقناة الناقلة لها

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء غدًا الخميس ضمن إطار منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا في الدوري

ويرغب المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، في العودة لطريق الانتصارات من بوابة سيراميكا كليوباترا، بعد التعادل أمام وادي دجلة في الدوري، والخسارة أمام الترجي الرياضي التونسي، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 3-1.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا لحساب منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غد الخميس على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1، حصريا مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا غد الخميس، ضمن إطار منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بشكل مؤقت، برصيد 30 نقطة من خوض 13 مباراة في البطولة المحلية هذا الموسم.

وحقق أبناء المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، الفوز في 9 مباريات خاضها الزمالك في النسخة الجارية من الدوري المصري، وتعادل في 3 وتلقى الخسارة في مناسبة واحدة.

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