Advertisements

التعليم تبدأ في وضع أسئلة الامتحانات التجريبية للشهادة الثانوية

الخميس 11/مارس/2021 - 04:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
Advertisements
كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المركز القومي للامتحانات قد بدأ في وضع الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي، والمقرر عقدها في أبريل ومايو المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن الأسئلة تعتمد على التفكير بشكل كبير، وأن جميعها اختيارية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن عن امتحان إلكتروني تجريبي للصف الثالث الثانوي في شهر أبريل المقبل من المنزل، ويمتحن طلاب المنازل والراسبين، والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد.

وقال الوزير في تصريحات سابقة له، إن امتحانات الثانوية العامة آخر العام ستكون إلكترونية كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة، وفق جدول للمحاولات المختلفة سوف يتم إعلانه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الثانويه أسئلة الثانوية

أخبار تهمك

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

امتحان موحد للشهادة الثانوية 2021.. التعليم تكشف تفاصيل اختبارات الأول والثاني الثانوي

طارق شوقي: امتحانات طلاب المنازل والتقسيم والراسبين ستكون بنظام التقييم الجديد

موعد عودة الدراسة وامتحان واحد مجمع.. 10 قرارات مهمة من وزير التربية والتعليم

رسالة مهمة من وزير التعليم لطلاب الدبلومة الأمريكية

وزير التعليم يعلن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

تصريح مهم لوزير التعليم بشأن مواصفات امتحان طلاب النقل المتداول

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين