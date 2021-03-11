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التعليم تبدأ في وضع أسئلة الامتحانات التجريبية للشهادة الثانوية
الخميس 11/مارس/2021 - 04:48 ص
ريم محمود
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كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المركز القومي للامتحانات قد بدأ في وضع الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي، والمقرر عقدها في أبريل ومايو المقبل.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن الأسئلة تعتمد على التفكير بشكل كبير، وأن جميعها اختيارية.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن عن امتحان إلكتروني تجريبي للصف الثالث الثانوي في شهر أبريل المقبل من المنزل، ويمتحن طلاب المنازل والراسبين، والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد.
وقال الوزير في تصريحات سابقة له، إن امتحانات الثانوية العامة آخر العام ستكون إلكترونية كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة، وفق جدول للمحاولات المختلفة سوف يتم إعلانه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
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