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مصادر بـ"التعليم" تزف خبرًا سارًا للصف الثالث الثانوي

الخميس 11/مارس/2021 - 07:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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تنتهي امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم الخميس الموافق ١١ مارس، حيث كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات مرت بسلام، بعد أن عملت الوزارة على رصد أخطاء "السيستم" خلال خلال الامتحانات.

وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه سيتم العمل على حل هذه المشكلات خلال امتحانات الصف الثالث الثانوي.

وكان طلاب الصف الأول الثانوي قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020- 2021 الاثنين الماضي، حيث حضر 654 ألف و261 طالبًا وطالبة، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، لأداء اختبار مادتي "التاريخ" و"الكيمياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة "التابلت"، والتي بدأت يوم السبت الموافق 27 فبراير حتى 8 مارس 2021.

وتمكن 648 ألف و507 طلاب وطالبات من أداء امتحان التاريخ بنسبة 99.13%، بينما تمكن 648 ألف و801 طالب وطالبة من أداء امتحان مادة الكيمياء بنسبة 99.15%.

كما أدى 29 ألف و701 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 96.5%.

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