مصادر بـ"التعليم" تزف خبرًا سارًا للصف الثالث الثانوي

وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه سيتم العمل على حل هذه المشكلات خلال امتحانات الصف الثالث الثانوي.

وكان طلاب الصف الأول الثانوي قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020- 2021 الاثنين الماضي، حيث حضر 654 ألف و261 طالبًا وطالبة، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، لأداء اختبار مادتي "التاريخ" و"الكيمياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة "التابلت"، والتي بدأت يوم السبت الموافق 27 فبراير حتى 8 مارس 2021.





وتمكن 648 ألف و507 طلاب وطالبات من أداء امتحان التاريخ بنسبة 99.13%، بينما تمكن 648 ألف و801 طالب وطالبة من أداء امتحان مادة الكيمياء بنسبة 99.15%.



