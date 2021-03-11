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شاهد.. أول تعليق من والدة طفلة المعادي المعتدى عليها
الخميس 11/مارس/2021 - 12:13 ص
أمنية فوزي
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قالت "عبير"، والدة طفلة المعادي المعتدي عليها، إن زوجها "أخرس"، ويعمل "سايس"، متابعة: "البنت أول مرة تنزل مع والدها الشارع، هي متعلقة بيه، وكان معاها إخواتها".
وتابعت "عبير"، خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "البنت محكتليش عن أي حاجة قبل ما نعرف بالواقعة، ومعرفتش غير بعد انتشار الفيديو".
واستكملت: "زوجي بيشتغل يوم وعشرة لأ، وعندي 6 أبناء، أكبرهم 12 عامًا وهي مخطوبة"، معلقة: "حاسة إني في حلم ومش عارفة أصحى منه".
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