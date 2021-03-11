Advertisements

شاهد.. أول تعليق من والدة طفلة المعادي المعتدى عليها

الخميس 11/مارس/2021 - 12:13 ص
واقعة التحرش بطفلة المعادي
واقعة التحرش بطفلة المعادي
أمنية فوزي
Advertisements
قالت "عبير"، والدة طفلة المعادي المعتدي عليها، إن زوجها "أخرس"، ويعمل "سايس"، متابعة: "البنت أول مرة تنزل مع والدها الشارع، هي متعلقة بيه، وكان معاها إخواتها".

وتابعت "عبير"، خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "البنت محكتليش عن أي حاجة قبل ما نعرف بالواقعة، ومعرفتش غير بعد انتشار الفيديو".

واستكملت: "زوجي بيشتغل يوم وعشرة لأ، وعندي 6 أبناء، أكبرهم 12 عامًا وهي مخطوبة"، معلقة: "حاسة إني في حلم ومش عارفة أصحى منه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طفله المعادي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 14 ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. كارتيرون يقترب من الزمالك مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يستهدف خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ 17 دقيقة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موضوعات متعلقة

رشوان توفيق باكيا: "كنت عارف أن زوجتي سترحل"

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

تصريح صادم من هنا الزاهد عما حدث بعد زواجها (فيديو)

هذا ما حدث ليلة فرحي.. هنا الزاهد: فهمي فرهد وأنا اتفقعت مرارتي (فيديو)

"اتخانق معاها".. شاب يقتل زوجة شقيقة في منشأة القناطر

"تعالي يا خالي ولعتلك في ابنك"| الفجر في موقع حرق عامل كرداسة.. ووالدته: "السبب 50 جنيها" (فيديو وصور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين