كافاني: فخور بارتداء قميص مانشستر يونايتد

أكد الأوروجواياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد إنه "فخور بارتداء قميص" اليونايتد، وذلك بعد يوم من تصريح والده بأن نجله غير سعيد في انكلترا ويرغب في إنهاء مسيرته في أميركا الجنوبية.





وصرّح لويس كافاني الثلاثاء لوسائل إعلامية في الأرجنتين أن ابنه يفكر بالانتقال إلى بوكا جونيورز في وقت لاحق من العام الحالي.





وقال في حديث مع قناة "تيك سبورت" إن اديسنون "اليوم ليس مرتاحًا في المكان المتواجد فيه. يفكر منذ سنتين برغبته في أن يكون أقرب إلى عائلته".





وأضاف اللاعب بأنه غير سعيد بالمعاملة التي حظي بها من قبل الاتحاد الانكليزي بعد أن أوقف ثلاث مباريات في وقت سابق من الموسم لاستخدامه مصطلحًا عنصريًا بحسب الهيئة الكروية.





إلا أن المهاجم نشر صورة له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء في زي يونايتد وهو يضع يده على صدره مرفقة بعبارة "فخور بارتداء هذا القميص".





وأكد مدرب الشياطين الحمر النروجي أولي غونار سولشار أن ما من قرار اتخذ بشأن مستقبل كافاني، مشيدًا بالأثر الذي قدمه في أول مواسمه في إنكلترا.

وقال الأربعاء "سيقدم أفضل ما لديه طالما (هو هنا)...لم يتخذ بعد قرار بشأن مستقبله ولكنه ساعد كثيرًا للفريق".





إلا أن كافاني غاب لفترات عن المنافسات بسبب الاصابات.





وأكد سولشار "نعمل الآن كي يستعيد جاهزيته ويعود إلى الملعب (...) سنأمل أن يلعب أكبر عدد من المباريات حتى نهاية الموسم، ويسجل العديد من الأهداف ويساعد اللاعبين الشباب والمهاجمين وكل الفريق بالذهنية التي يتمتع بها".





وتابع "يدرك أننا ممتنون لما قدمه للنادي حتى ولو خاض عدد مباريات أقل مما كان يرغب".



