فاروق حسني: الدولة في عهد مبارك كانت حنينة على الإخوان والسلفيين (فيديو)

كشف فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن طريقة تعامل النظام في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك مع الإسلاميين.





وقال "حسني" في حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" ببرنامج "القاهرة والناس" الأربعاء: "العمل الثقافي أساسه التحدي وهناك خناقات يجب أن أخوضها".





وأضاف: "الدولة كانت بتدي الإخوان والسلفيين حتة يتنفسوا منها، ومبارك سمح بهامش للتنفس وحين تم إغلاق هذا الهامش في 2010 قامت الثورة".





وتابع: "الدولة كانت ضد الإسلاميين ولكن حنينة عليهم، ومعتقدش أن حد كان معاهم، وأنا كوزير ثقافة عمري ما تنازلت عن أي حاجة للإخوان أو التيار السلفي".



