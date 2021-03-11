Advertisements

نيابة طوخ تخلي سبيل مديرة التنظيم بقها بكفالة 10 آلاف جنيه

الخميس 11/مارس/2021 - 07:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
Advertisements
أمر طاهر غنيم، مدير نيابة طوخ، إخلاء سبيل مديرة تنظيم مدينة قها، المتهمة بمخالفات تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة خلال عملها بمجلس مدينة طوخ، قبل نقلها في يناير الماضي، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، في الاتهامات الموجهة لها بتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة من أجل التربح للغير، والتربح لنفسها، وتزوير في المحررات الرسمية منها أو من الآخرين.

كانت مباحث الأموال العامة قد حققت في تقدم مجموعة من المواطنيين ببلاغات بتضررهم من مديرية التنظيم، التي وافقت على بناء العديد من الأبراج بمدينة طوخ، فيما وصفوه بالمخالفات وعدم الالتزام بالقوانيين، الأمر الذي تسبب في انتشار الأبراج بالمدينة.

وأوضحت التحقيقات أن المهندسة جرى تثبيتها في ٢٠١٧ على الصناديق الشخصية، وكانت قائمة بأعمال مديرة التنظيم بمجلس مدينة طوخ حتى ٣١ يناير الماضي حتى جرى انتدابها بمجلس مدينة قها، ووجدت التحقيقات مخالفات عن تراخيص أرقام ٣١٨ و٢٠٩.

وجرى توجيه تهم لها، منها تسهيل استيلاء على أملاك الدولة من أجل التربح للغير والتربح لنفسها، وتزوير في المحررات الرسميه منها أو من الآخرين، وجرى تحرير محضر برقم ٥٧٩٤ جنح طوخ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيابة طوخ طوخ بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 14 ساعة

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 38 دقيقة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

نيابة طوخ تحجز مديرة التنظيم بمدينة قها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

07:39 ص

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين