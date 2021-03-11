نيابة طوخ تخلي سبيل مديرة التنظيم بقها بكفالة 10 آلاف جنيه

أمر طاهر غنيم، مدير نيابة طوخ، إخلاء سبيل مديرة تنظيم مدينة قها، المتهمة بمخالفات تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة خلال عملها بمجلس مدينة طوخ، قبل نقلها في يناير الماضي، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، في الاتهامات الموجهة لها بتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة من أجل التربح للغير، والتربح لنفسها، وتزوير في المحررات الرسمية منها أو من الآخرين.





كانت مباحث الأموال العامة قد حققت في تقدم مجموعة من المواطنيين ببلاغات بتضررهم من مديرية التنظيم، التي وافقت على بناء العديد من الأبراج بمدينة طوخ، فيما وصفوه بالمخالفات وعدم الالتزام بالقوانيين، الأمر الذي تسبب في انتشار الأبراج بالمدينة.





وأوضحت التحقيقات أن المهندسة جرى تثبيتها في ٢٠١٧ على الصناديق الشخصية، وكانت قائمة بأعمال مديرة التنظيم بمجلس مدينة طوخ حتى ٣١ يناير الماضي حتى جرى انتدابها بمجلس مدينة قها، ووجدت التحقيقات مخالفات عن تراخيص أرقام ٣١٨ و٢٠٩.



