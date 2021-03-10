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عجز الميزانية الأميركية يصل إلى 311 مليار دولار في فبراير بسبب كورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
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قالت الخزانة الأمريكية الأربعاء إن عجز ميزانية الحكومة الاتحادية بلغ 311 مليار دولار في فبراير شباط، مسجلا ذروة قياسية للشهر ومرتفعا 76 مليار دولار عنه قبل سنة، في ظل استمرار تنامي نفقات مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وزادت إيرادات فبراير شباط 32 بالمئة على أساس سنوي إلى 248 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق بالنسبة ذاتها إلى 559 مليار دولار، بفعل تكاليف إعانات البطالة والإنفاق على الصحة.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2021، ارتفع العجز 68 بالمئة إلى مستوى قياسي يبلغ 1.047 تريليون دولار، متجاوزا الذروة السابقة 652 مليار دولار المسجلة في الفترة من أكتوبر تشرين
الأول إلى فبراير شباط من السنة المالية 2010.

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