لماذا تتراخى إثيوبيا في التعامل مع المسلحين الإريتريين بتيجراي؟

قال علي هندي، خبير الشؤون الإفريقية، إن هناك توجهًا واضحًا لإقامة تكتل عسكري لإجهاض منظمة الإيجاد أو فصل وتعطيل مساعي الاتحاد الافريقي في هذه المنطقة من العالم.





وأضاف "هندي"، خلال لقائه مع قناة الغد، أن هذا الحلف العسكري الذي أقيم بين إريتريا والصومال وإثيوبيا تسبب في تشنجات في كينيا، وانعكاسات على الانتخابات في الصومال، وبالتالي كل هذه الدول تحاول أن تفهم ما وراء هذه التكتل العسكري.





وأكد خبير الشؤون الإفريقية، أن التكتل يعتقد بأن معركته ضد إقليم تيجراي سنتهتي وفرض أجندتهم على الشركاء الداخليين، كما يستطيعون أن يفرضونها على شركائهم الخارجيين، ويضعوا العالم أمام الأمر الواقع.



