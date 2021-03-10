Advertisements

عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا في شباك لايبزيج (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي الهدف الأول لفريقه في شباك لايبزيج الألماني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين نظيفين.

سجل صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني للمباراة اثر تسديدة رائعة من صلاح سكنت شباك الفريق الألماني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدف صلاح محمد صلاح ليفربول صلاح

أخبار تهمك

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ ثلث ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يستهدف خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يُشعل الدوري ويُكبد ليفربول أولي خسائره في البريميرليج

ملخص لمسات محمد صلاح أمام مانشستر سيتي (فيديو)

مشاهدة هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي

بعد ثنائية واتفورد.. أهداف محمد صلاح تُثير "جنون" الإنجليز

صلاح محسن يسجل هدفًا عالميًا في شباك الزمالك

مطرقة رأسية.. مصطفى محمد يسجل هدفا رائعا للزمالك في شباك الرجاء "2-1"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

12:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين