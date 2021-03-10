عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا في شباك لايبزيج (فيديو)





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين نظيفين.





سجل صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني للمباراة اثر تسديدة رائعة من صلاح سكنت شباك الفريق الألماني.

سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي الهدف الأول لفريقه في شباك لايبزيج الألماني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.