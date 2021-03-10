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البدري يفاضل بين عدة أسماء قبل إعلان قائمة منتخب مصر

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يفاضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، بين بعض الوجوه الجديدة قبل إعلان قائمته النهائية، استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي كينيا وجزر القمر، يومىّ 25 و29 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ومن ضمن تلك الأسماء أحمد سمير وعمرو جمال ثنائي طلائع الجيش، وشادي حسين لاعب سيراميكا كليوباترا، ويوسف أوباما وإمام عاشور ثنائي الزمالك.

وفي سياق متصل، يبحث حسام البدري عن لاعبين يلعبون بشكل مميز في مركز الظهير الأيمن، واستقر البدري على ضم كريم فؤاد بجانب محمد هانى لاعب الأهلى وأحمد توفيق لاعب بيراميدز.

كما استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر على استدعاء ستة محترفين هم محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمود تريزيجيه نجم أستون فيلا ومحمد النني لاعب أرسنال، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودى، وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني، ومصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي.


 
 

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