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فيلم خيالي روسي يحصد مليار روبل خلال 18 يوما

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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حصد فيلم "الحصان الأحدب" الخيالي الروسي ما يزيد عن مليار روبل (نحو 13 مليون دولار) خلال 18 يوما لعرضه في دور السينما الروسية.

أعلن ذلك الثلاثاء 9 مارس ناطق باسم شركة Sony Pictures التي تولت عرض الفيلم في روسيا. وقال الناطق إن ايرادات شباك التذاكر للفيلم الذي أنتجته شركة CTB وورشة CGF السينمائية والقناة التلفزيونية الروسية الأولى فاقت مليار روبل وشاهده خلال 3 أسابيع ما يزيد عن 4 ملايين مشاهد.

وأوضح أن الفيلم من إخراج الروسي، أوليغ بوغودين،  والمستوحى من حكايات الكاتب الروسي للقرن الـ19 بيوتر يرشوف، حيث يروي قصة المغامرات لابن الفلاح إيفان وصديقه الذكي الحصان الأحدب اللذين أوكل القيصر إليهما مهمة تحرير الحوت من أسر الملك البحري وإيصال الأميرة إلى الحاشية واصطياد الطائر الناري.

ويقوم نجم السينما الروسية، ميخائل يفريموف، بأداء دور القيصر. أما دور الأميرة فلعبته الممثلة المعروفة، باولينا أندرييفا.

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فيلم قصير روسيا الحصان الاحدب

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