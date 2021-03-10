الإعلان عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا





أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وجاء طاقم التحكيم كالآتي:-





حكم ساحة: محمود ناجي





حكم مساعد أول : محمود أبوالرجال





حكم مساعد ثان: محمد محمود لطفي





حكم رابع : أحمد إبراهيم





حكم فيديو: محمود بسيوني





حكم فيديو مساعد: عاطف حسين





وتقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.



