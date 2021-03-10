Advertisements

الإعلان عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:- 

حكم ساحة: محمود ناجي 

حكم مساعد أول : محمود أبوالرجال 

حكم مساعد ثان: محمد محمود لطفي 

حكم رابع : أحمد إبراهيم 

حكم فيديو: محمود بسيوني

حكم فيديو مساعد: عاطف حسين

وتقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

أخبار تهمك

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ ثلث ساعة

محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يستهدف خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين