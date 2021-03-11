بيراميدز يستهدف خطف صفقة الأهلي المنتظرة





يبحث مسؤولو بيراميدز، الدخول في مفاوضات مع إدارة النجوم، للتفاوض بشأن التعاقد مع كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق المعار إلى إنبي البترولي، والذي يسعى الأهلي لضمه في الصيف المقبل.





بيراميدز يستهدف ضم كريم فؤاد





كشف مصدر مقرب من كريم فؤاد، ظهير أيمن نادي إنبي المعار من النجوم، عن دخول مسؤولي بيراميدز في مفاوضات لضم الاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتابع المصدر أن أحد مسؤولي بيراميدز تواصل مع كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي إنبي المعار من النجوم، ومع وكيله خلال الساعات الماضية؛ لإقناعه بالانتقال لصفوف الفريق السماوي في الموسم الجديد.





وتابع المصدر موضحا أن كريم فؤاد رفض تمامًا فكرة الانضمام لبيراميدز في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، مشيرا إلى أن الاعب يفضل الإنتقال إلى الأهلي بعد أن وقع على عقود رغبة في الانضمام إلى القلعة الحمراء.





وأتم المصدر أن كريم فؤاد طلب من إدارة بيراميدز الإنتظار لحين حسم موقفه مع الأهلي، وفي حال فشل مفاوضات إنضمامه إلى الأحمر وقتها سيفكر بشكل جدي في قبول عرض السماوي.



