Advertisements

مانشستر يونايتد يقتحم السباق على ضم نجم ليدز يونايتد

الخميس 11/مارس/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي اقتحم سباق الصراع على التعاقد مع البرازيلي رافينيا نجم ليدز يونايتد الإنجليزي الذي يقدم مستويات جيدة للغاية مع فريقه في الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة إكسبريس البريطانية أن مانشستر يونايتد حدد البرازيلي رافينيا نجم ليدز يونايتد الإنجليزي على رأس قائمته من أجل التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رافينيا انضم إلى ليدز يونايتد في أكتوبر 2020 قادماً من صفوف رين الفرنسي مقابل 18 مليون يورو ويمتلك عقداً مع ليدز يمتد حتى صيف 2024.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن رافينيا خاض مع ليدز حتى الآن 23 مباراة في جميع البطولات وسجل 5 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين ويعتبر ليفربول الإنجليزي من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

أخبار تهمك

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بيراميدز يستهدف خطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ ثلث ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

12:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين