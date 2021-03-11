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مانشستر يونايتد يقتحم السباق على ضم نجم ليدز يونايتد
الخميس 11/مارس/2021 - 12:01 ص
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي اقتحم سباق الصراع على التعاقد مع البرازيلي رافينيا نجم ليدز يونايتد الإنجليزي الذي يقدم مستويات جيدة للغاية مع فريقه في الموسم الحالي.
وأكدت صحيفة إكسبريس البريطانية أن مانشستر يونايتد حدد البرازيلي رافينيا نجم ليدز يونايتد الإنجليزي على رأس قائمته من أجل التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رافينيا انضم إلى ليدز يونايتد في أكتوبر 2020 قادماً من صفوف رين الفرنسي مقابل 18 مليون يورو ويمتلك عقداً مع ليدز يمتد حتى صيف 2024.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن رافينيا خاض مع ليدز حتى الآن 23 مباراة في جميع البطولات وسجل 5 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين ويعتبر ليفربول الإنجليزي من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه.
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