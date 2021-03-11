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والدة طفلة المعادي تفجر مفاجأة: "المتحرش هدد زوجي" (فيديو)

الخميس 11/مارس/2021 - 01:40 ص
المتهم بالتحرش بطفلة المعادي
المتهم بالتحرش بطفلة المعادي
أمنية فوزي
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كشفت "عبير"، والدة طفلة المعادي المعتدي عليها، عن تفاصيل الواقعة وفقًا لرواية ابنتها، قائلة: "قالي تعالي ورايا ودخلني في حتة وكان عايز يعملي حاجات وحشة لولا إني لقيت واحدة بتقوله بتعمل إيه طلعت أجري، وعيطت".

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، معلقة: "البنت عندها 7 سنين، إزاي يبصلها، معندوش أحفاد ولا ولاد".

وأَضافت: "المتهم بالتحرش هدد زوجي بعد التحقيقات"، موضحة: "عمله علامة بايده على دقنه معناها تهديد وولادي شافوها".

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