أسعار الذهب اليوم الخميس 11-3-2021.. المعدن الأصفر يربح 5 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس 11-3 2021، حيث صعد الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيه ليسجل 763 جنيها للجرام .

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل سعر 763 جنيها للجرام.

عيار 24 اليوم 872 جنيه.

عيار 18 سعره 654 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب 6104 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

أنهت أسعار الذهب تعاملات يوم الأربعاء، على ارتفاع بعد جلسة متقلبة وتلقى المعدن الأصفر الدعم من هبوط الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بعد بيانات التضخم.





وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنحو 0.4 بالمائة خلال الشهر الماضي، وفقاً لتوقعات المحللين.





وجاء ارتفاع الذهب رغم صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية، حيث سجل "داو جونز" مستوى قياسياً جديدا أعلى 32 ألف نقطة.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.3 المائة إلى 1721.80 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1723.04 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة إلى 91.91.