شاهد.. وزير الثقافة الأسبق يكشف عن موقف مبارك وقت أزمة الحجاب

كشف فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، تفاصيل أزمة تصريحاته عن الحجاب التي تسبب في تقديمه لاستقالته في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.





وقال "حسني" خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "أزمة الحجاب حدثت بالصدفة البحثة، وكان عندي زيارة وزير عربي وكان فيه لقاء مع الصحفيين فوجدت مراسلة صحفية وكانت سافرة، أصبحت محجبة فقولت لها إن المرأة مثل الزهرة لا يجب أن تخبئ نفسها".





وأضاف وزير الثقافة الأسبق: "بعد ما روحت البيت لقيت مراسلة أخرى، وكانت محجبة بتتصل عليا وبتقولي صحيح ما قولته في تصريحاتك عن الحجاب أن المرأة مثل الزهرة، فقلت لها: (آه صحيح وهذا رأيي) قالتلي: (ننزل ده تصريح!)، قولت لها: (لا أنا بقول رأيي ليكي مش للنشر)، وفوجئت تاني يوم أنه أصبح مانشيت للصحيفة".



