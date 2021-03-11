"دكان الفرحة".. تعرف على مبادرة "تحيا مصر" لتجهيز العراس (فيديو)

كشف محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، تفاصيل مبادرة دكان الفرحة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، قائلًا: "دكان الفرحة بيلف كل المحافظات، ونستهدف الوصول إلى أكثر الفتيات أولى بالرعاية، ونعمل على الوصول لـ2000 فتاة في وقت قليل جدًا".





وتابع "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن صندوق "تحيا مصر" سلم جهاز العروس في محافظة سوهاج فقط لـ65 عروسًا، وغدًا سيقوم صندوق "تحيا مصر" بالكشف على 500 مواطن رمد في محافظة سوهاج فقط، وسيتم تسليهم العلاج وإعداد العمليات اللازمة، وتسليم النظارات مجانًا.



