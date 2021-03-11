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الحكومة تُعلن وصول 4 مليون دفعة جديدة من لقاح استرازينيكا في هذا التوقيت

الخميس 11/مارس/2021 - 08:18 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد المسجلين عبر الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا وصل إلى 250 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن هذا العدد ليس كبيرًا ولكن نتوقع التوسع مع قدوم الجرعات الجديدة من اللقاحات.

وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أنه مع نهاية مارس الجاري ستصل إلى 4 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا من خلال التحالف الدولي للقاحات وهذا ما سيتيح التوسع في تقديم خدمة التطعيم لعدد أكبر من المواطنين.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن العدد الحالي من الجرعات في مصر يكفي تطعيم من قام بالتسجيل على الموقع الالكتروني لتلقي اللقاح حتى الآن.

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