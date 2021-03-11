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حوافز مغرية لانتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل

الخميس 11/مارس/2021 - 08:18 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مجموعة الحوافز التي ستوفرها الحكومة للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن سيتم نقل 40 ألف موظف ممن اجتازوا الاختبارات الالكترونية ومن أفضل الكوادر التي سيتم اختيارهم من قبل وزارتهم.

وقال "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه سيتم توفير سكن للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة داخل العاصمة الإدارية أو في مدينة بدر، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تشطيب 9 آلاف وحدة سكنية مساحة الوحدة 118 متر وتصل تكلفتها إلى 675 ألف جنيه.

وتابع "بعد خضم قيمة الأرض والمرافق تصل ثمن الوحدة السكنية إلى 450 ألف جنيه سيقوم المواطن بدفع 25% من قيمة الوحدة والتي تصل إلى 110 ألف جنيه ويمكن تقسيطها والـ75% سيتم دفعها من خلال بدل السكن للموظفين والذي يتم الإعلان عنه قريبًا".

واستطرد " بدل سكن سيغطي القسط الشهري في هذه الوحدة وبعد سبع سنوات الموظف لن يقوم بدفع أي قيمة للأقساط وهذا حافز كبير، وفي نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من تشطيب 4 وحدت إضافية ليصل الإجمالي إلى 14 ألف، ومن لا يريد الحصول على شقة يمكن الحصول على حافز انتقال يصل إلى 2000 جنيه شهريًا".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم إنشاء مدارس ومستشفيات وأندية اجتماعية لخدمة الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أنه يمكن دفع 50% من قيمة الاشتراك للاشتراك في أحد الأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الـ40 ألف لن يتم نقلهم دفعة واحدة ولكن سيتم نقل فريق استطلاعي من كل وزارة من أجل الاطمئنان على أن جميع الأنظمة تعمل بكفاءة وبعدها يبدأ التوافد تدريجيًا.

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