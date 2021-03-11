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كيف يؤثر فيروس كورونا على صحة القلب؟ استشاري يجيب
الخميس 11/مارس/2021 - 07:31 ص
منى صموئيل
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قال الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يؤثر على الأوعية الدموية حال الإصابة به، على عكس الفيروسات التاجية الأخرى.
وأضاف "ظريف"، أنه مع بداية ظهور كورونا، كان يتم التعامل مع الفيروس على أنه فيروس رئوي، وتوقع العلماء أن درجات الإصابة الشديدة ستكون مرتبطة بالأزمات الرئوية، ولكن المفاجأة أن بعض المرضى توفوا بمضاعفات ليس لها علاقة بالرئة، وبعد فحصهم، تبين للأطباء أن سبب الوفاة هو وجود جلطات في شرايين القلب".
وتابع استشاري أمراض القلب، أن فيروس كورونا يسبب عند بعض المرضى ما يعرف باسم "عاصفة سيتوكين"، وهي خلل يتعرض له الجهاز المناعي، فبدلًا من أن يقاوم عدوى كوفيد-19، يهاجم أعضاء الجسم، بما في ذلك القلب، وعادة ما تتكون الجلطات الناتجة عن كورونا في الشريان التاجي والرئوي، وتتراوح نسبة الوفاة بها بين حالات الإصابة الشديدة، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، من 20 إلى 30%.
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