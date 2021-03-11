كيف يؤثر فيروس كورونا على صحة القلب؟ استشاري يجيب

قال الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يؤثر على الأوعية الدموية حال الإصابة به، على عكس الفيروسات التاجية الأخرى.





وأضاف "ظريف"، أنه مع بداية ظهور كورونا، كان يتم التعامل مع الفيروس على أنه فيروس رئوي، وتوقع العلماء أن درجات الإصابة الشديدة ستكون مرتبطة بالأزمات الرئوية، ولكن المفاجأة أن بعض المرضى توفوا بمضاعفات ليس لها علاقة بالرئة، وبعد فحصهم، تبين للأطباء أن سبب الوفاة هو وجود جلطات في شرايين القلب".



