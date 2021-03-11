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باريس سان جيرمان يُرسل برشلونة خارج دوري أبطال أوروبا

الخميس 11/مارس/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
وكالات
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ودع برشلونة الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر للمسابقة.

واستفاد سان جيرمان، وصيف بطل المسابقة العام الماضي، من انتصاره الكبير 4 / 1 على ملعب منافسه الإسباني في لقاء الذهاب الشهر الماضي، ليفوز 5 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وينال بطاقة الترشح لدور الثمانية في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

كان برشلونة يحلم بتعويض خسارته في لقاء الذهاب وتكرار عودته المذهلة التي حققها في الدور ذاته بنسخة المسابقة عام 2017 أمام سان جيرمان، عندما عوض هزيمته ذهابا صفر / 4 خارج ملعبه، بعدما اكتسح فريق العاصمة الفرنسية 6 / 1 في مباراة الإياب التي جرت بملعب (كامب نو).

وعلى ملعب (حديقة الأمراء) في باريس، فرض برشلونة هيمنته المطلقة طوال اللقاء، وسنحت للاعبيه أكثر من فرصة مؤكدة للتسجيل، لكنها تحطمت أمام الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى سان جيرمان، الذي تقمص دور البطولة في اللقاء، بفضل إنقاذاته التي حرمت الفريق الإسباني من العودة.

ورغم سيطرة برشلونة على اللقاء، لكن سان جيرمان كان الباديء بالتسجيل عن طريق نجمه الشاب كيليان مبابي، في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

وأحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 37، قبل أن يهدر ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، تصدى لها نافاس.

تعد هذه هي المرة الأولى التي يفشل خلالها برشلونة في الظهور بدور الثمانية في دوري الأبطال منذ موسم 2006 / 2007، حيث كان يأمل في المضي قدما بالبطولة، التي توج بها خمس مرات، تحت قيادة رئيسه خوان لابورتا، الذي عاد لرئاسة النادي من جديد، عقب فوزه في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي.

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